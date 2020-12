Ant-Man 3, Cassie Lang sarà interpretata da Kathryn Newton: addio a Emma Fuhrmann

Nel futuro del Marvel Cinematic Universe si prospetta un nuovo re-cast: durante il Disney Investor Day, infatti, Kevin Feige ha annunciato che Emma Fuhrmann non tornerà nei panni di Cassie Lang per Ant-Man, ma sarà sostituita da Kathryn Newton.

Nel bel mezzo della presentazione dei futuri progetti Marvel Studios, oltre a rivelare il titolo ufficiale di Ant-Man 3, Feige ha anche svelato rivelato che Kathryn Newton erediterà la parte di Cassie per il nuovo film del MCU. Il presidente e produttore dei Marvel Studios non ha fornito spiegazioni per giustificare il recast, né si è sbottonato sul ruolo che Cassie assumerà nel terzo episodio della saga di Scott Lang. Nello specifico: diventerà la supereroina Stature? La scelta della Newton, una delle giovani attrici più gettonate del momento, lascia supporre che il personaggio di Cassie ricoprirà una grande importanza.

Ricordiamo che Emma Furhmann aveva interpretato Cassie Lang adulta in Avengers: Endgame. Il personaggio aveva fatto il suo esordio in Ant-Man, interpretato da Abby Ryder Fortson: la bambina era tornata nel ruolo anche nel sequel Ant-Man & The Wasp, ambientato prima del salto temporale di Endgame.

Per altri aggiornamenti vi segnaliamo che durante l'evento è stato anche confermato che Jonathan Majors sarà il villain Kang il Conquistatore.

Cosa ve ne pare di questa scelta di casting? Pensate che la presenza di un'attrice più rilevante rappresenti un nuovo passo verso la formazione degli Young Avengers, team di giovani supereroi legato proprio a Kang e ai quali Cassie potrebbe facilmente unirsi diventando Stature? Ditecelo nei commenti!