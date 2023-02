Ant-Man 3 parte bene al botteghino USA: le anteprime meglio di Guardiani della Galassia 2!

Iniziano ad arrivare i primi dati relativi alle anteprime di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il nuovo cinecomic targato Marvel Studios con protagonisti Paul Rudd e Evangeline Lilly.

Come ben sapete la pellicola è arrivata nelle sale italiane con due giorni di anticipo rispetto agli Stati Uniti, dove la data di uscita ufficiale del film è stata fissata a oggi 17 febbraio. Intanto però nel corso della serata di ieri negli USA si sono tenute le prime anteprime di Ant-Man 3, che sono andate piuttosto bene al botteghino.

Giovedì il film ha infatti incassato circa $ 17,5 milioni, $ 500.000 in più di Guardiani della Galassia Vol. 2, uscito nel 2017. Un risultato in linea con quelli totalizzati da alcuni dei più grandi blockbuster dello scorso anno, come Jurassic World: Dominion ($ 18 milioni, $ 145 milioni di apertura), Avatar: The Way of Water ($ 17 milioni, $ 134 milioni di apertura) e non lontano da Top Gun: Maverick ($ 19 milioni di apertura e $ 127 milioni 3 giorni).

Rispetto ad altri film del Marvel Cinematic Universe, le anteprime di Ant-Man 3 hanno superato ad esempio quelle di Thor: Ragnarok del 2017 ($ 15 milioni giovedì, $ 123 milioni di apertura), Ant-Man and the Wasp del 2018 ($ 12 milioni di anteprime, $ 76 milioni in 3 giorni) e Ant-Man del 2015 ($ 6 milioni, $ 57 milioni in 3 giorni).

In attesa di nuovi aggiornamenti vi lasciamo con il punteggio di Rotten Tomatoes di Ant-Man 3.