Ant-Man 3, un Blu-ray in formato 'formica' sarà distribuito gratuitamente!

Per celebrare l'arrivo di Ant-Man and The Wasp: Quantumania in edizione Blu-ray, DVD e 4F, Marvel - in associazione con Disney - ha deciso di rilasciare un'edizione Blu-ray in formato "formica" e di distribuirla gratuitamente in occasione del Free Comic Book Day.

Come fare per ottenerlo? L'insolito gadget, costituito da una minuscola scatola con raffigurata la copertina del film e un codice digitale per scaricarlo, sarà disponibile nella quantità di 50 copie in soltanto 16 fumetterie. Tra di esse, ricordiamo le seguenti: Comic Book World, Firenze; Big Lick Comics, Roanoke; Carol & John's Comic Shop, Cleveland; ragon0s Lair Comis & Fantasy, Austin; Fantasy Shop South Country, St. Louis; First Aid Comics, Chicago; Glying Colors Comics, Concord. In Italia sarà quindi disponibile soltanto nella fumetteria di Firenze. Per approfondire l'argomento, ecco i contenuti speciali per l'edizione home video di Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Stando alla sinossi ufficiale della pellicola, "I supereroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per intraprendere nuove avventure nei panni di Ant-Man e The Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, interagendo con strane, nuove creature e imbarcandosi in un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che ritenevano possibile".

Il film ha debuttato al cinema il 16 febbraio 2023. A proposito, sapevi che è stata annunciata la data di uscita di Ant-Man and The Wasp: Quantumania su Disney+?