Ant-Man 3 e Black Panther 2 usciranno in Cina: sono i primi film Marvel a farlo dal 2019

Il successo ottenuto da Avatar La via dell acqua, che ha raggiunto in queste ore 1,9 miliardi di dollari e si appresta a superare Spider-Man: No Way Home, ha convinto la Disney a tornare in Cina anche con i due più recenti cinecomix Marvel Studios.

Stiamo parlando ovviamente di Black Panther: Wakanda Forever, già disponibile su Disney Plus dopo il passaggio nelle sale internazionali, e l'ancora inedito Ant-Man & The Wasp: Quantumania: si tratta di una mossa significativa da parte della Disney, che dopo i risultati ottenuti dal sequel di James Cameron nel Regno di Mezzo dimostra di avere fiducia nel pubblico cinese, che potrà tornare al cinema a vedere un film Marvel per la prima volta dal 2019.

L'ultimo film Marvel arrivato nelle sale cinesi è stato Spider-Man: Far From Home: da allora, sia per questioni legate al covid sia per questioni di sensibilità culturali e politiche, la Marvel aveva abbandonato il mercato della Cina tagliando la distribuzione per tutti i film della Fase 4, vale a dire Black Widow, Spider-Man: No Way Home, The Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Thor: Love & Thunder. L'unica eccezione sarà appunto Black Panther: Wakanda Forever, ultimo capitolo della Fase 4 uscito in tutto il mondo a novembre 2022 e in arrivo in Cina il 7 febbraio, e pochi giorni dopo Ant-Man & The Wasp: Quantumania, il primo episodio della Fase 5, che invece arriverà nei cinema cinesi il 17 febbraio, lo stesso giorno d'uscita in Nord America (in Italia, invece, il film uscirà il 15 febbraio).

