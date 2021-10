Ant-Man 3, ci sarà Bill Murray! La star interpreterà un ruolo segreto, chi potrà essere?

A poche ore dalle dichiarazioni di Jonathan Majors su Ant Man 3, la star Bill Murray ha confermato di essere in procinto di unirsi al Marvel Cinematic Universe grazie ad un ruolo supersegreto che debutterà nel corso del terzo capitolo della saga con Paul Rudd ed Evangeline Lilly.

Addirittura, la star di Ghostbusters ha rivelato di aver appena concluso le riprese del film, sebbene i Marvel Studios debbano ancora svelare ufficialmente il suo coinvolgimento nel progetto guidato dal regista Peyton Reed: come al solito, l'attore non ha specificato quale personaggio ha interpretato. "Sapete, di recente ho realizzato un film per la Marvel. Dico sul serio. Probabilmente non avrei dovuto dirlo, ma non importa. In ogni caso, alcune persone sono rimaste piuttosto sorprese dal motivo per cui ho accettato di prendere parte ad un progetto del genere. Ma per me la cosa in realtà era abbastanza chiara: ho conosciuto il regista e mi è piaciuto davvero molto", ha detto Murray in una recente intervista. "Si è dimostrato una persona veramente divertente e umile, in pratica tutto quello che un attore cerca in un regista. Quindi ho accettato, anche se generalmente non sarei interessato a questi enormi adattamenti di fumetti".

All'inizio di questo mese si erano diffuse voci sull'avvistamento della controfigura di Bill Murray sul set di Ant Man 3, dettaglio che chiaramente aveva fatto insospettire i fan. Comunque, non aspettatevi un ruolo molto esteso: "Mettiamola così: il regista è un bravo ragazzo, e ora ho almeno provato a girare un film per la Marvel. Un'esperienza da provare, diciamo. Ma un'esperienza che non credo di aver bisogno di ripetere, ecco".

Chi potrà mai interpretare Bill Murray in Ant-Man & The Wasp: Quantumania? Non vi resta che sbizzarrirvi nei commenti (ma la parte di sé stesso, come accaduto in Zombieland, non vale!).