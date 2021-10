Ant-Man 3, Bill Murray si nasconde: 'Non sono autorizzato a parlarne'

I Marvel Studios, si sa, sono particolarmente ferrati sul mantenere i segreti: il Marvel Cinematic Universe è uno dei progetti più blindati del mondo del cinema da questo punto di vista, nonostante di tanto in tanto a qualcuno rischi di scappare qualcosa che dovrebbe restare top secret. È il caso di Bill Murray e Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

La notizia è ormai di dominio pubblico già da qualche giorno: Bill Murray sarà in Ant Man 3 nel ruolo di un personaggio su cui aleggia ancora un alone di mistero, ma nonostante l'attore stesso abbia praticamente confermato la cosa nei giorni scorsi, il nostro ha deciso di fare goffamente dietrofront nel corso della sua ultima comparsa al Jimmy Kimmel Live!

"Beh, io non dovrei... Non dovrei parlarne. [...] Non sono autorizzato a parlarne" sono state le parole di Murray, che ha però aggiunto, rivolto ai due traduttori inspiegabilmente presenti al suo fianco (per lo spasso di un divertitissimo Kimmel): "Ma se volete posso parlarne a voi due quando andiamo a cena".

Insomma, una non-conferma che suona tanto come la conferma definitiva: la star di Ghostbusters sta per entrare nell'MCU e i fan, comprensibilmente, non stanno più nella pelle dall'attesa. A tal proposito, Kevin Smith si è detto convinto di sapere che ruolo interpreterà Bill Murray in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.