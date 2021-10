Ant-Man 3, Bill Murray nel cast di Quantumania? Scoprite l'indizio!

Bill Murray ha recitato in Ant-Man 3? L'indiscrezione proviene da un particolare indizio sul sito Mandy, una piattaforma online che aiuta gli attori e le attrici meno noti a trovare lavoro nel mondo del cinema. In un elenco compare il nome di John Townsend, che pare abbia lavorato come controfigura di un attore famoso: Bill Murray.

Nell'elenco non è segnato il titolo del film ma la produzione firmata Dust Bunny fornisce una chiara indicazione di quale opera potrebbe trattarsi: Ant-Man and the Wasp: Quantumania.



Mandy si è fatto conoscere anche per essere un sito che anticipa alcune connessioni tra vari progetti, proprio grazie alle segnalazioni di lavori per gli attori su vari progetti.

Ovviamente si tratta pur sempre di una possibilità, perché finora la presenza di Murray in Ant-Man 3 non è stata confermata.

Tuttavia il regista Peyton Reed è un grande fan dell'attore, tanto da condividere un autografo della star di Ghostbusters; é inevitabile pensare che lo stesso Reed abbia auspicato un ingaggio di Bill Murray nel cast del terzo film con protagonista Paul Rudd nel ruolo di Scott Lang.

La presenza di Bill Murray in Ant-Man 3 chiaramente aumenterebbe l'hype per il film di Peyton Reed; dopo il successo di Ghostbusters - recuperate su Everyeye il trailer di Ghostbusters: Legacy - Ricomincio da capo e Palla da golf, Murray potrebbe rinnovare il suo appeal nel cinema mainstream con un titolo del Marvel Cinematic Universe.



In ogni caso il film sembra promettere molto bene, tanto che Evangeline Lilly ha dichiarato che lo sceneggiatore di Ant-Man 3 'è uno dei migliori in circolazione'.