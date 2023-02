Ant-Man 3 batterà Avatar 2 questo weekend? Cosa dicono le previsioni al box office

Ant Man & The Wasp Quantumania esce oggi nei cinema italiani e da venerdì sarà anche nelle sale nord-americane, pronto a mettere fine al regno incontrastato di Avatar: La via dell'acqua che dura dal 14 dicembre scorso.

Secondo le proiezioni attuali, si stima che Ant-Man 3 guadagnerà oltre 280 milioni in tutto il mondo nel suo weekend di apertura, conquistando facilmente la prima posizione della classifica, mentre il sequel di James Cameron concentrerà le sue ultime forze nella partita contro il kolossal Titanic in un appassionante duello uno contro uno per la terza posizione nella classifica all-time.

Per quanto riguarda il mondo Marvel, invece, le proiezioni di qualche settimana fa davano Ant-Man and the Wasp: Quantumania a 120 milioni a livello nazionale nel suo weekend di apertura, un calo rispetto all'apertura domestica di 144,1 milioni di Thor: Love and Thunder. Attualmente, le prevendite di biglietti per Ant-Man 3 registrano effettivamente un -15% rispetto a Thor 4, che potrebbe tradursi in un'apertura da 95-110 milioni in Nord-America (a proposito, guardate la reazione di Chris Hemsworth alla citazione di Thor in Ant Man 3). I guadagni internazionali, invece, dipenderanno molto da come Ant-Man and the Wasp: Quantumania si comporterà in Cina: il Regno di Mezzo è tornato ad essere un mercato a dir poco oscillante che Marvel e Disney stanno tenendo d'occhio, dopo la distribuzione in quei territori di Avatar 2 (ma non quella di Black Panther: Wakanda Forever, fattore che ha notevolmente ridotto i guadagni del film al botteghino internazionale. Il precedente Ant-Man and the Wasp dimostrò una tenitura molto solida a livello globale nel 2018, raddoppiando il botteghino domestico (216,6 milioni) con un incasso internazionale di 406 milioni, incluso un weekend di apertura internazionale di 169 milioni.

Secondo le stime, in definitiva, Ant-Man and the Wasp: Quantumania potrebbe siglare un nuovo record per la saga di Paul Rudd, a patto che gli incassi internazionali riescano a spingersi tra i 170-180 milioni.