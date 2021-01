Ant-Man 3: un attore del franchise non sa se tornerà nel film, ecco chi

Nel corso dell'ultimo Investor Day della Disney, i Marvel Studios hanno annunciato che il terzo capitolo del franchise di Ant-Man si intitolerà Ant-Man and the Wasp: Quantumania e vedrà il ritorno ovviamente di Paul Rudd ed Evangeline Lilly nei loro ruoli; chi invece non sa se tornerà nel franchise e nel terzo capitolo è un altro...

Stiamo parlando del personaggio di Mitchell Carson interpretato da Martin Donovan e che non abbiamo più visto dai tempi del primo Ant-Man uscito nel 2015. Più di cinque anni dopo il pubblico si sta ancora chiedendo che fine abbia fatto il personaggio, data la sua assenza in Ant-Man and the Wasp e visto il suo enorme interesse in fatto di particelle Pym.

Al momento, Donovan non ha ancora sentito i Marvel Studios per un suo eventuale ritorno nel franchise ma se questi dovessero chiamarlo sarebbe più che lieto di accettare. Proprio in un'intervista con ComicBook Donovan aveva accennato alle teorie dei fan che circondano il suo personaggio: "Ne sono a conoscenza ma non credo di capirle bene come fate voi, non le seguo con attenzione, quindi in pratica non le conosco. Non sapevo che fosse un personaggio importante e non conosco i piani dello studio su di lui, se devo essere onesto. Non so cosa hanno intenzione di farci. Ma io comunque ci sono. Sanno come contattarmi. Sono sicuro che queste teorie siano piuttosto folli".

Martin Donovan è recentemente apparso in Tenet di Christopher Nolan.

Intanto, la rivelazione del titolo Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha elettrizzato Evangeline Lilly: "Quantomania???????? Ora, QUESTA è la migliore idea che io abbia sentito ultimamente". Non c'è che dire, l'interprete sembra davvero felice di questo titolo ufficiale, che ovviamente tira in ballo la tecnologia quantica che ha comunque permesso ai Vendicatori di tornare indietro nel tempo in Avengers: Endgame e cancellare infine dall'esistenza Thanos.