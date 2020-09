Ant-Man 3, ecco che aspetto potrebbe avere Jonathan Majors come Kang il Conquistatore

Ora che è praticamente confermato il ruolo di Jonathan Majors in Ant-Man 3, si può ufficialmente dare il via a teorie e fanart su Kang Il Conquistatore. E chi meglio di BossLogic per inaugurare la corsa?

Appena due giorni fa arrivava l'annuncio del casting di Jonathan Majors per Ant-Man 3, in quello che doveva presumibilmente essere un ruolo chiave nella pellicola diretta da Peyton Reed.

Poche ore dopo, il sito The Hollywood Reporter confermava l'ipotizzata identità del personaggio, ovvero il villain Kang il Conquistatore, un'entità in grado di viaggiare nel tempo, che nei fumetti abbiamo visto scontrarsi anche con I Fantastici 4 e gli Avengers.

E mentre attendiamo la conferma ufficiale da parte di Disney e dei Marvel Studios, BossLogic ha voluto mostrarci che aspetto potrebbe avere Jonathan Majors nel MCU con una delle sue solite, spettacolari fanart.

"Per quest'oggi, piccola interpretazione personale di come potrebbe essere il Kang di #jonathanmajors" ha scritto l'artista nel post che trovate anche in calce alla notizia.

E voi, che ne pensate? Credete che il look del personaggio possa essere simile a quello ipotizzato nella fanart? E cosa vi aspettate dalla presenza di Kang nel Marvel Cinematic Universe? Siete contenti di vedere proprio Majors nel ruolo? Fateci sapere la vostra nei commenti.