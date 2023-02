Ant-Man 3, arriva in pre order il 'falso bestseller' di Scott Lang!

Come al solito i Marvel Studios confermano le loro grandi capacità di marketing. Questa volta Kevin Feige & Co hanno puntato sul carisma e sulle "capacità di autore" di Scott Lang. Il libro "Look Out for the little guy!" che compare all'interno del trailer di Ant-Man verrà venduto su Amazon.

Insomma, sarà pubblicato come un vero libro. Ad annunciarlo è stato Paul Rudd in una clip promozionale della pellicola nel quale legge un estratto del "bestseller" scritto dal supereroe più piccolo, divertente ed imprevedibile dell'universo Marvel. Nonostante Ant-Man 3 sia destinato comunque ad un racconto molto più serio rispetto ai precedenti capitoli non esclude quella che è la cifra stilistica di Scott Lang: ironia, divertimento e un briciolo (ma non tanto) di idiozia.

Il libro, attualmente disponibile in pre-order. Il falso bestseller di memorie racconta la storia di come Ant-Man è passato dall'essere un ex galeotto e padre divorziato ad un supereroe che ha partecipato attivamente a salvare il mondo. Non è il primo libro realizzato dai Marvel Studios, ma comunque è quello che, per la prima volta, racconta la storia di uno degli eroi maggiori e più importanti dell'universo cinematografico. Paul Rudd ha paragonato l'entrare nell'MCU come fare Ballando con le Stelle, dicendo come il suo primo incontro sia stato totalmente al buio senza alcuna informazione preliminare.

Con l'esordio al cinema di Ant-Man and The Wasp Quantumania che si avvicina sempre di più, Kevin Feige ha anticipato la missione di Kang e quanto il suo obiettivo sia riacquistare potere. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!