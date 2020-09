Ant-Man 3, arriva la conferma: Jonathan Majors sarà Kang Il Conquistatore

Poche ore fa vi riportavamo l'annuncio del casting di Jonathan Majors in Ant-Man 3, in quello sarebbe dovuto essere un ruolo chiave per la pellicola e, potenzialmente, il futuro del MCU. Ora, arriva la conferma: Majors sarà Kang Il Conquistatore.

È The Hollywood Reporter a confermare l'esclusiva di Deadline, sebbene manchi ancora l'ufficialità dai Marvel Studios.

L'attore di Da 5 Blood e Lovecraft Country vestirà i panni del villain Kang Il Conquistatore, sebbene non sia ancora chiaro quale versione del personaggio porterà sullo schermo.

Quel che sappiamo per ora è che Jonathan Majors si unirà al terzo film Marvel diretto da Peyton Reed e con protagonista Paul Rudd, e che Lang dovrà certo guardarsi le spalle.

Kang il Conquistatore è infatti un personaggio in grado di viaggiare nel tempo, nei fumetti ha avuto più volte a che fare non solo con Spider-Man e con gli Avengers, ma anche con i Fantastici 4 e Doctor Doom. Che questa sua introduzione possa andare a favore della teoria che vorrebbe debuttare i Fantastici 4 in Ant-Man 3?

Dopotutto, i presupposti ci sarebbero, considerando che sono state proprio le pellicole di Reed a introdurre il Regno Quantico... Perché allora non fare le cose letteralmente più in grande, come lo stesso regista aveva d'altronde anticipato, e andare a finire nello spazio?

Vedremo cosa ci riserverà il futuro per Ant-Man 3 e per tutto il MCU, ma nel frattempo, si può dare inizio alle teorie!