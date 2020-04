Ansel Elgort shock: la star si spoglia per beneficenza

Ansel Elgort, la star del nuovo film di Steven Spielberg, il remake di West Side Story, ha postato su Instagram una foto piuttosto audace... Come parte però di una campagna di beneficenza.

In periodi di crisi come quello che stiamo vivendo, le celebrità si stanno dando da fare per contribuire come possono e cercare di migliorare la situazione: c'è chi organizza concerti di beneficenza, chi mette temporaneamente fine a storiche faide e... Chi si spoglia.

L'attore di Divergent e Baby Driver Ansel Elgort ha infatti deciso di sfruttare il suo bell'aspetto per raccogliere fondi in favore dello staff del Brooklyn Hospital tramite il sito GoFundMe... Ma a cui si accede tramite un procedimento bonariamente ingannevole: sul suo Instagram Elgort ha infatti postato una foto di lui nella doccia (che trovate anche in calce alla notizia) con sotto la caption “OnlyFans LINK IN BIO”, che invitava a recarsi sul sito OnlyFans.

Per chi non conoscesse OnlyFans, spesso viene utilizzato da modelli, influencer ma anche altri utenti per condividere foto e video più "piccanti" di quelli permessi dalle policy di Instagram. Sarebbe dunque stato legittimo pensare che una volta cliccato sul link ad aspettarci ci fosse... Beh, non un link di GoFundMe.

E invece, con questo simpatico stratagemma, Elgort ha richiamato l'attenzione su un'importante causa e, si spera, incentivato un aiuto economico alla campagna Brooklyn for Life!, una collaborazione tra l'ospedale, i ristoranti, il Presidente del quartiere Eric Adams e l'attore Jeffrey Wright per la consegna di cibo a domicilio a medici, infermieri e operatori sanitari che stanno combattendo contro la pandemia.