Ansel Elgort risponde alle accuse di violenza sessuale: 'Non è ciò che è successo'

Nelle scorse ore Ansel Elgort, celebre protagonista di Baby Driver di Edgar Wright, sul social network Twitter è stato accusato di stupro ai danni di una diciassettenne, e la sua risposta non è tardata ad arrivare.

"Non posso pretendere di comprendere i sentimenti di Gabby, ma la sua descrizione degli eventi semplicemente non corrisponde a ciò che è accaduto", ha scritto su Instagram la star. Dopo aver fornito la sua interpretazione dei fatti, specificando che "Gabby e io abbiamo avuto una relazione breve, legale e interamente consensuale", Elgort si è scusato per le sue azioni passate, incluso il modo in cui ha rotto con lei. "Quando guardo indietro al mio atteggiamento, sono disgustato e mi vergogno profondamente del modo in cui ho agito."

Un utente di Twitter nota come @Itsgabby ha pubblicato venerdì una nota di testo cancellata con la didascalia "La mia storia di Ansel Elgort", accusando la star di averla "aggredita sessualmente un paio di giorni dopo che avevo compiuto 17 anni" e di aver approfittato del suo status di celebrità. "Ero solo una bambina ed era una sua fan e quella era la mia prima volta, e mentre lo facevamo non ero davvero lì in quel momento a livello mentale. Mi sono dissociata e mi sono sentita come se la mia mente fosse sparita, ero sotto shock."

Elgort aveva circa vent'anni durante l'accaduto. In calce trovate il suo post da Instagram. Cosa ne pensate di questa storia? Ditecelo nei commenti.

L'attore, lo ricordiamo, sarà uno dei protagonisti del remake di West Side Story di Steven Spielberg.