Ansel Elgort, il protagonista di Baby Driver accusato di stupro su Twitter, ecco il post

I fan che lo attendono nel nuovo remake di West Side Story diretto da Steven Spielberg potrebbero avere delle brutte sorprese leggendo il post riguardante Ansel Elgort comparso su Twitter.

Una ragazza nota come Gabby ha infatti deciso di accusarlo di averla stuprata quando lei era solamente diciassettenne. Come vediamo dalle foto pubblicate, il protagonista di Baby Driver ha risposto volentieri al messaggio della ragazza nel 2014, augurandole buon compleanno e inviandole il suo contatto di Snapchat.

Secondo quanto riportato nel post è da qui che sarebbero iniziati i problemi: "Elgort mi ha stuprata quando avevo 17 anni. [...] ero solo una bambina ed ero sua fan, quindi quando lo abbiamo fatto invece di chiedermi se volessi smettere di fare sesso, sapendo che era la mia prima volta, che stavo gemendo di dolore e che non volevo farlo, le uniche parole che sono uscite dalla sua bocca sono state: 'dobbiamo andare oltre'. NON ero presente mentalmente in quel momento. Mi ero dissociata da me stessa e sentivo solo che la mia mente era altrove. Ero in stato di shock e non potevo andarmene, pesavo solo 48 chili".

La ragazza prosegue ribadendo che, nonostante fosse minorenne, l'attore le avrebbe chiesto delle foto intime, esortandola inoltre ad invitare delle sue amiche per un incontro sessuale. Eventi che sembrano aver provocato un vero e proprio trauma: "Anni dopo ho avuto una sindrome post-traumatica, degli attacchi di panico e sono andata in terapia. Finalmente sono pronta a parlarne e a guarire. Voglio solo guarire e far sapere alle altre ragazze che hanno attraversato questo schifo che non sono sole".

Al momento l'attore non ha rilasciato dichiarazioni. In seguito allo scoppio della pandemia Elgort aveva aiutato gli ospedali a raccogliere fondi.