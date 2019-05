Ansel Elgort e Nicole Kidman nel trailer ufficiale de Il Cardellino!

Roadshow Film ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale de Il Cardellino (in originale The Goldfinch), adattamento cinematografico del romanzo premio Pulitzer scritto da Donna Tartt che vedrà nel cast Ansel Elgrot e Nicole Kidman. Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

Diretto da John Crowley, vincitore del BAFTA come miglior film britannico con il suo Brooklyn, il film racconterà la storia di Theo, un 13enne di New York che è miracolosamente sopravvissuto all'incidente che ha causato la morte della madre. In seguito abbandonato dal padre, Theo viene adottato dalla famiglia benestante di un suo amico ma è ancora tormentato dal desiderio di rivedere sua madre. Grazie alla sua passione per la pittura, il giovane si ritroverà immerso nel mondo nascosto dell'arte muovendosi: tra salotti dei ricchi e il negozio di antiquariato nel quale lavoro.

Come potete vedere nel filmato, il protagonista sarà interpretato da Ansel Elgort, star di Baby Driver - Il genio della fuga. Nel cast troveremo anche Nicole Kidman nei panni di Mrs. Barbour e il giovane Finn Wolfhard (Stranger Things, It) nel ruolo di Boris.

La fotografia del film è stata curata da Roger Deakins, premio Oscar per l'eccezionale lavoro svolto nel Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve e stretto collaboratore dei fratelli Coen.

Il Cardellino arriverà nelle sale italiane il prossimo 10 ottobre distribuito da Warner Bros. Italia. Qui potete trovare il poster italiano de Il Cardellino.