Ansel Elgort in trattative per il ruolo da protagonista nel film su H.C. Andersen

The Hollywood Reporter scrive chesarebbe il favorito per il ruolo da protagonista nel musical dedicato a. Nel caso Elgort riuscisse ad ottenere il ruolo, interpreterebbe una versione giovane del celebre scrittore, che rimarrà intrappolato nei mondi da lui creati e nella propria immaginazione.

La Fox 2000 sta sviluppando il progetto di un musical, ideato da Stephan Schwartz, autore di Wicked. Schwartz si occuperà delle componenti musicali del film mentre lo sceneggiatore David Magee, autore dello script di Mary Poppins Returns, si occuperà della sceneggiatura. La produzione è affidata a Craig Zadan e Neil Meron (Chicago), i quali si stanno occupando al momento dell'adattamento musicale di Jesus Christ Superstar con John Legend.

Hans Christian Andersen è molto conosciuto per le sue iconiche favole per bambini. Tra le sue opere più famose troviamo La principessa sul pisello, Mignolina, La sirenetta, Il soldatino di stagno, Il brutto anatroccolo, La regina delle nevi e La piccola fiammiferaia.

Ansel Elgort è una delle star in ascesa nell'industria cinematografica hollywoodiana. Ha recitato in film di richiamo internazionale come Lo sguardo di Satana - Carrie, la trilogia di Divergent, Colpa delle stelle, Men, Women & Children e Baby Driver - Il genio della fuga. Il suo talento sconfina anche in ambito musicale, dove ha pubblicato recentemente un singolo intitolato Supernova. Attualmente è impegnato nelle riprese di The Goldfinch, al fianco di Nicole Kidman, per la regia di John Crowley.

Grazie al suo ruolo nel film Colpa delle stelle, Ansel Elgort si è aggiudicato tre Teen Choice Awards (al miglior attore in un film drammatico, alla miglior intesa con Shailene Woodley e al miglior bacio, sempre con la co-protgaonista del film, Shailene Woodley). Con la collega di set ha vinto anche People's Choice Award.