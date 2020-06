Another Round, Mads Mikkelsen ubriaco e felice nel trailer del film di Thomas Vinterberg

Dopo essere stato annunciato da Thierry Fremaux tra i film in selezione ufficiale al Festival di Cannes 2020, che non si terrà quest'anno e i cui titoli usciranno in diverse modalità da luglio fino al 2021 (così da toglierli a Venezia), l'Another Round di Thomas Vinterberg si presenta adesso con il suo primo trailer.

Protagonista del film è il grande Mads Mikkelsen, che torna a collaborare con Vinterberg dopo il grande successo dello straordinario Il Sospetto del 2012, che valse all'interprete danese il premio alla Miglior Interpretazione Maschile a Cannes e al regista il Premio della Giuria. La storia è tra la commedia, il drammatico e il lisergico, soprattutto perché tratta dell'abuso di alcool da un punto di vista scientifico e semi-serio.



La storia di Another Round segue infatti quattro professori, colleghi e amici, che decidono di intraprendere insieme un esperimento in cui ognuno di loro cerca di mantenere un certo grado di ubriachezza durante la vita di tutti i giorni, senza scendere né salire prima di capirne gli effetti applicati alla quotidianità. Questo perché i quattro credono che tutti trarrebbero beneficio nell'avere almeno un po' di alcool nel sangue tutti i giorni. Tutto sta nel capire quanto. E questo li porterà a sovvertire più o meno completamente la loro vita privata e lavorativa.



Ad ogni modo, la scena finale del trailer è esilarante e Another Round sembra essere davvero un film interessante, divertente e con un messaggio sovversivo ma affascinante, che porterà sicuramente a conseguenze reali nell'esistenza dei protagonisti, comunque nel tentativo di raggiunge la felicità.