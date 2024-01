Another Round, Mads Mikkelsen non tornerà nel remake di Chris Rock: 'Non succederà'

Ci sono pellicole che riescono ad entrare nella mente e nel cuore degli spettatori ed a non lasciarli mai più, una di queste è anche sicuramente Un altro giro. Si tratta di un film danese con protagonista il famoso attore Mads Mikkelsen, conosciuto anche dal popolo dei videogiocatori per la sua performance in Death Stranding di Hideo Kojima.

La qualità del lungometraggio in sé è una qualità oggettiva, vista anche la sua vittoria agli Oscar nel 2021 per la categoria miglior film straniero.

Tutto il clamore che Un Altro Giro ha generato ha portato poi, come spesso accade quando un progetto di questo tipo lascia la sua impronta nell'industria, l'attore Chris Rock al desiderio di volerne realizzare un vero e proprio remake americano.

Inizialmente si è pensato che Mikkelsen avrebbe potuto prendere parte all'operazione, ma secondo quanto dichiarato da lui stesso non ne ha alcuna intenzione. La star ha confermato la decisione durante una recente intervista con IndieWire, affermando:

"Sono felice di non farne parte. A differenza del teatro, in cui puoi fare e rifare lo stesso spettacolo di anno in anno, qui non funziona così. Per me sarebbe una cosa complicata rifare quel personaggio, preferisco finisca in mano ad altri".

Voi che ne pensate? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione di Un Altro Giro.