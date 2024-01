Another Round, Chris Rock dirigerà il remake del film con Mads Mikkelsen!

È stata diffusa un’interessante novità riguardo il remake di Another Round, film del 2020 con Mads Mikkelsen e vincitore dell’Oscar come miglior film internazionale: la regia del progetto sarà infatti affidata a Chris Rock, artista ormai a tutto tondo che sta cercando di trovare continuità come filmmaker oltre che come comico e attore.

Dopo aver parlato della possibilità che Leonardo DiCaprio possa fare parte del cast di Another Round, torniamo ad occuparci del remake del fortunato film danese per riportare l’ufficialità che riguarda il nome di regista dell’opera.

Chris Rock, dopo il grande successo di critica ottenuto grazie a Top Five, film che ha scritto, diretto e interpretato e che è stato presentato nel 2014, si prepara a tornare dietro la macchina da presa per una produzione che vede coinvolto DiCaprio e che riporterà in scena il racconto della commedia a tinte nere di Thomas Vinterberg.

Another Round raccontava la vicenda di quattro insegnanti che cominciano ad effettuare degli esperimenti riguardo l’uso dell’alcool e il mantenimento di un certo livello di tasso alcolico nel corpo per migliorare le proprie situazioni personali e lavorative scoprendo tanto i lati più divertenti quanto quelli più tragici di questo nuovo, personale e originalissimo approccio alla vita.

In attesa di scoprire qualcosa di più a proposito del cast del rifacimento americano del film europeo, vi lasciamo alla nostra recensione dell’originale Another Round.