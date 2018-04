Anon: Clive Owen e Amanda Seyfried in un mondo senza privacy nel trailer ufficiale

Netflix ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Anon, il nuovo film fantascientifico di Andrew Niccol che vede protagonisti Clive Owen e Amanda Seyfried.

Nel filmato veniamo introdotti a un mondo senza crimini, ma anche senza la minima parvenza di privacy in una società di un futuro che sembra più vicino di quanto possiamo pensare. In base a una non specificata tecnologia applicata ai nostri occhi, le persone hanno l’abilità di riconoscere chiunque incroci il loro cammino grazie ai dati che vengono continuamente forniti. Le cose cambiano drasticamente quando una hacker sarà in grado di manipolare quello che un detective può o non può vedere.

Con questa pellicola, Niccol sembra recuperare un’atmosfera decisamente pessimistica e inquietante, che ricorda i suoi antichi fasti con Gattaca, ma con un taglio decisamente più contemporaneo e ancorato all’attualità (come già era stato in In Time, dove recitava la stessa Seyfried accanto a Justin Timberlake). Insomma, le speranze per questo nuovo progetto sono altissime, specialmente per riportare in auge un regista che ha cambiato decisamente la percezione della fantascienza distopica negli ultimi vent’anni (Gattaca, The Truman Show).

Anon verrà diffuso sulla piattaforma digitale il 4 maggio 2018.

Sinossi: Sal Frieland è un detective che agisce in un mondo in cui privacy e anonimato non esistono più; dove le vite di ognuno sono trasparenti, tracciabili e costantemente registrate dalle autorità competenti; dove il crimine è quasi scomparso del tutto. Tuttavia, per cercare di risolvere una serie di misteriosi omicidi, Frieland si imbatte in una giovane donna nota come la Ragazza. Questa, infatti, non ha identità, né una storia passata, ed è invisibile agli scanner della polizia. Sal si rende conto che questa non è la fine del regno del crimine, ma soltanto l’inizio.