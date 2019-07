Dopo l'annuncio di Thor: Lover and Thunder i prezzi dei fumetti s'impennano

Poche ore dopo l'annuncio da parte dei Marvel Studios del ritorno di Natalie Portman in Thor: Love and thunder, i prezzi dei fumetti che hanno della sua Jane Foster hanno subito un'impennata su Ebay. Molti speculatori hanno tirato fuori i loro preziosi albi e li hanno messi in vendita a cifre maggiorate.

Basti pensare che il Thor #1 del 2014, primo numero con Jane Foster come nuova Thor, arriva a cifre tra i 30 e i 40 dollari con l'opzione Compralo Subito. Fino al mese di giugno, invece, lo stesso fumetto era venduto a cifre vicine al prezzo di copertina, a 5,99 dollari o addirittura a un dollaro.

La notizia non è troppo sorprendente per chi frequenta il mondo dei fumetti e delle aste online. Tra i collezionisti funziona così e l'impatto di un film sulle vendite del fumetto è sempre molto forte.

Un altro esempio delle ultime ore, dopo il panel Marvel al recente San Diego Comic-Con, è costituito dal numero 43 di Silver Age Avengers (1967). Si tratta della prima apparizione di Red Guardian, il personaggio che sarà interpretato da David Harbour (l'agente Hopper di Stranger Things) in Black Widow. Una rarissima copia del fumetto raggiunge attualmente l'iperbolica cifra di 124,59 dollari, e manca ancora una settimana alla fine dell'asta. Altre copie meno pregiate si trovano rispettivamente a 56 e a 41 dollari - sempre molto più dei 13 con cui si potevano portare a casa fino a pochi giorni fa.

