Con l'annuncio della serie TV il film di The Last of Us è stato ufficialmente cancellato

Del film su The Last of Us si parla da anni: l'idea di portare sul grande schermo il capolavoro videoludico targato Naughty Dog risale al 2014, quando il successo clamoroso del gioco uscito da poco più di un anno per PlayStation 3 era ancora fresco.

Il progetto, che ad un certo punto sembrò dover coinvolgere la star di Game of Thrones Maisie Williams per il ruolo di Ellie, non è però mai realmente decollato: tra annunci, dietrofront e rinvii vari gli anni sono passati e di The Last of Us al cinema neanche l'ombra.

Oggi, però, la svolta inattesa: The Last of Us diventerà una serie prodotta da HBO e scritta dal creatore della fortunata Chernobyl, in quello che a questo punto diventa uno dei prodotti televisivi più attesi delle prossime stagioni. Come in molti avranno immediatamente immaginato, però, film e show televisivo non coesisteranno: Sony ha infatti annunciato la definitiva cancellazione del film che avrebbe dovuto raccontare le avventure di Joel ed Ellie.

Una soluzione che, comunque, siamo sicuri non scontenterà buona parte dei fan: con i tempi dilatati di una serie TV le vicende narrate nel gioco potranno essere esplorate in maniera sicuramente più approfondita, ed HBO in queste cose è nella gran parte dei casi sinonimo di altissima qualità. In attesa di nuovi dettagli sullo show, intanto, sappiamo per certo che non ci saranno modifiche all'orientamento sessuale di Ellie nella serie di The Last of Us.