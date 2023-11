L'annuncio di Marvel Spotlight porterà al ritorno di Ghost Rider?

Marvel Spotlight è la nuova piattaforma che riunirà tutti i contenuti del Marvel Cinematic Universe che saranno più slegati dalla continuity del franchise e saranno fruibili più facilmente anche dagli spettatori che hanno poca dimestichezza con la Saga del Multiverso. Una novità che potrebbe portare al reboot di Ghost Rider?

Marvel Spotlight è basato sull'omonima antologia di fumetti Marvel e proprio al suo interno ebbe origine Ghost Rider. Ci sarà davvero un ritorno del personaggio nel futuro MCU? Tra le star che potrebbero parteciparvi spicca l'apertura di Keanu Reeves a Ghost Rider, espressa chiaramente lo scorso anno.

Brad Winderbraum ha menzionato di recente Ghost Rider in un discorso più ampio sui film e le serie tv già realizzate e i futuri progetti:"Proprio come i fan dei fumetti non avevano bisogno di leggere Avengers o I Fantastici Quattro per godersi un fumetto di Ghost Rider Spotlight, il nostro pubblico non ha bisogno di aver visto altre serie Marvel per capire cosa sta succedendo nella storia di Maya" ha dichiarato, riferendosi a Marvel's Echo.



Inoltre, Marvel Spotlight si concentrerà su progetti che avranno un tono differente rispetto al resto dei prodotti concepiti sinora nel Marvel Cinematic Universe.

Considerando Echo come primo progetto del Marvel Spotlight non è così assurda l'ipotesi che Ghost Rider possa essere uno dei prossimi lavori in cantiere.



"Marvel Spotlight ci offre una piattaforma per portare sullo schermo storie più radicate e guidate dai personaggi e, nel caso di Echo, concentrandoci sulla posta in gioco a livello di dettagli rispetto ad un'ampia continuity del Marvel Cinematic Universe" conclude Winderbraum.

A gennaio si parlò di uno speciale di Ghost Rider per il 2023 ma il progetto ormai sembra improbabile per l'anno corrente.