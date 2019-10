Annunciato un altro villain per Venom 2, la sua identità vi sorprenderà

Deadline riporta che in Venom 2 il simbionte di Tom Hardy non dovrà affrontare soltanto il temibile serial killer Carnage, come sappiamo interpretato da Woody Harrelson, ma se la vedrà anche con un altro villain in arrivo direttamente dai fumetti Marvel.

Il personaggio dei fumetti Marvel chiamato Shriek è stato incorporato nella trama del sequel, la cui uscita nelle sale, lo ricordiamo, è prevista per il 2 ottobre 2020. La notizia è stata confermata da due diverse fonti vicine al progetto, anche se un portavoce della Sony, contattato per un commento, ha glissato ricordando che le riprese principali inizieranno nelle prime settimane di gennaio prossimo.

L'aggiunta di Shriek nel film diretto da Andy Serkis è una scelta logica considerando la storia del personaggio nelle pagine di Marvel Comics come complice e interesse romantico del serial killer Cletus Kasaday: la donna è una pazza criminale pericolosa con la capacità di manipolare i suoni, che durante gli eventi della saga nota come Maximum Carnage si alleò con il simbionte rosso e molti altri supercriminali per spargere sangue in tutta New York.

Se non siete familiari col personaggio, potete trovare una sua immagine in calce all'articolo.

Deadline specifica che il processo di casting per Shriek è attualmente in corso, ma finora il campo dei candidati per si sta espandendo, e non restringendo. "In questo momento non c'è una candidata specifica, la lista è molto ampia e abbraccia diversi tipi di attrici", ha detto una fonte, aggiungendo che i cineasti "stanno guardando principalmente a volti sconosciuti in questo momento".

