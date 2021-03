Annunciato ufficialmente un nuovo film di Star Trek, JJ Abrams ancora alla produzione!

Le giornate di JJ Abrams probabilmente durano 75 ore l'una: a poco più di una dall'annuncio del nuovo Superman e mentre Star Wars IX fa incetta di nomination ai Saturn Awards, Deadline conferma l'arrivo di un nuovo Star Trek, prodotto ancora dal boss della Bad Robot.

Il film sarà scritto dalla sceneggiatrice Kalinda Vazquez, che ha recentemente collaborato con l'autore di Game fo Thrones George RR Martin per adattare il romanzo di fantascienza di Roger Zelazny Roadmarks in una serie per HBO.

Per l'autrice americana il nuovo film di JJ Abrams non sarà il debutto nel franchise di Star Trek, dato che nel suo curriculum compaiono alcuni episodi di Star Trek: Discovery; nel corso della sua carriera è stata anche co-produttrice esecutiva di Fear the Walking Dead e a lavorato a serie come Marvel's Runaways, Once Upon A Time e Prison Break. Nel frattempo, Abrams ha iniziato una strettissima collaborazione con Warner Bros. e HBO Max, per i quali sta sviluppando una marea di serie tv tra cui Justice League Dark, Constantine e Overlook Hotel, spin-off di Shining.

L'ultima uscita sul grande schermo per la serie di Star Trek risale al 2016, con Star Trek Beyond. Prodotto da Abrams e diretto dal regista di Fast & Furious Justin Lin, il film era interpretato da Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, John Cho e Simon Pegg. Nel corso degli anni ci sono state diverse voci su un nuovo film, incluso il mitologico lungometraggio scritto da Quentin Tarantino e un altro firmato dallo showrunner di Fargo Noah Hawley, ma nessuna delle due idee è mai stata realizzata. Al momento non è dato sapere se i membri del cast sopracitati torneranno nei rispettivi ruoli, se il film rappresenterà un nuovo reboot o se avrà altri protagonisti.