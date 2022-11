Annunciato il sequel di Wind River: torneranno anche Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen?

Il Taylor Sheridan Cinematic Universe continua ad espandersi: dopo aver perso il conto delle tantissime serie legate al franchise di Yellowstone, in queste ore è stato annunciato ufficialmente il sequel di Wind River, acclamato thriller poliziesco western con Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen.

Purtroppo però le due star del Marvel Cinematic Universe non torneranno nel nuovo capitolo della saga, intitolato appunto Wind River: The Next Chapter, o per lo meno dalle poche informazioni rivelate riguardanti il progetto è da escludere che la storia sarà incentrata su uno dei due protagonisti del primo capitolo: la produzione del sequel, che inizierà le riprese a gennaio 2023, sarà guidata dalla regista Kari Skogland (sempre legata al MCU come regista di The Falcon e Winter Soldier) e vedrà Martin Sensmeier riprendere il ruolo di Chip Hanson dal film del 2017.

In Wind River: The Next Chapter, una serie di omicidi rituali scatena il panico nella riserva di Wind River. L'FBI si vede costretta a chiedere l'aiuto di Hanson, appena promosso a tracker per la US Fish & Game, che suo malgrado rimarrà coinvolto in una lotta disperata tra le autorità, un vigilante e la Riserva che da sempre considera casa sua. Patrick Massett e John Zinman (Lara Croft: Tomb Raider, Gold) hanno scritto la sceneggiatura del sequel, che Matthew George che produrrà per Castle Rock Entertainment e Acacia Filmed Entertainment, insieme a Basil Iwanyk ed Erica Lee per Thunder Road Pictures.

L'originale Wind River, secondo film da regista di Taylor Sheridan dopo l'esordio con Vile nel 2011, seguiva un cacciatore veterano e un agente inesperto dell'FBI nelle indagini sull'omicidio di una giovane donna nella riserva dei nativi americani del Wyoming conosciuta come Wind River e includeva nel cast anche Jon Bernthal, Graham Greene, Kelsey Asbille e Gil Birmingham. Grande successo di critica e pubblico, incassò $45 milioni di dollari al botteghino contro un budget di $11 milioni.

Nel frattempo, Taylor Sheridan continua a lavorare senza sosta alla saga di Yellowstone, pronta ad espandersi con nuove stagioni e nuovi spin-off: a questo proposito, guardate il nuovo trailer di Yellowstone 5.

