Annunciato un Q&A in diretta streaming per C'Era Una Volta a Hollywood

I fan di Once Upon a Time in Hollywood avranno l'opportunità di incontrare virtualmente i protagonisti Leonardo DiCaprio e Brad Pitt e lo sceneggiatore e regista Quentin Tarantino durante un Q&A in diretta streaming questo fine settimana, ha rivelato la Sony Pictures.

L'annuncio dell'evento arriva dopo che il film è stato rilasciato una seconda volta nei cinema statunitensi con 10 minuti di scene inedite, manovra pensata anche a seguito dell'annullamento della distribuzione per il mercato cinese e soprattutto in vista della campagna promozionale per gli Oscar 2020.

Sabato prossimo, il 2 ottobre, un gruppo selezionato di cinema in tutti gli Stati Uniti proietterà il film e poi trasmetterà in streaming la sessione di domande e risposte. Le star Leonardo DiCaprio e Brad Pitt si uniranno a Tarantino nella location del New Beverly Cinema, dal quale sarà trasmesso l'evento, per discutere della realizzazione di C'Era Una Volta a Hollywood. Stando al comunicato di Sony, l'evento sarà gratuito per tutti gli spettatori muniti del biglietto necessario per partecipare alla proiezione del film.

Once Upon a Time a Hollywood ha guadagnato $369 milioni in tutto il mondo ed è diventato il secondo maggior incasso nella carriera di Tarantino dopo Django Unchained del 2012.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un saggio sulle tre migliori scene di C'Era Una Volta a Hollywood.