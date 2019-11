Annunciato il nuovo film di Paul Thomas Anderson, sarà ambientato ... in un liceo

The Hollywood Reporter segnala che il nuovo film di Paul Thomas Anderson, ancora senza titolo ufficiale, inizierà la produzione nel 2020 e avrà a che fare con i licei statunitensi degli anni '70.

Il regista a quanto pare esplorerà le sue origini nella San Fernando Valley per un film che sarà incentrato su uno studente delle superiori, il miglior attore del corso di recitazione che frequenta. Anderson ovviamente scriverà, dirigerà e produrrà il progetto attraverso il suo banner della Ghoulardi Film Company.

Le fonti affermano che il casting è in corso in queste ore e si concentrerà innanzitutto nel trovare il giovane attore per il ruolo del protagonista, ma anche che il progetto sarà un film corale con trame interconnesse, dunque è previsto un cast piuttosto ampio. Secondo il report le riprese inizieranno a febbraio prossimo.

Tre dei film precedenti di Anderson - Boogie Nights del 1997, Magnolia del 1999 e Ubriaco d'Amore del 2002 - sono ambientati nella San Fernando Valley, il tratto settentrionale di Los Angeles che comprende le comunità di Sherman Oaks, Encino, Tarzana e soprattutto rappresenta l'area in cui il regista è cresciuto. L'ultimo film di Anderson, Il Filo Nascosto, ambientato nell'alta moda londinese degli anni '50 risale al 2017 ed è stata la prima e finora unica volta che il regista ha realizzato un film al di fuori degli Stati Uniti. E' stato nominato a sei Oscar, vincendone uno per i migliori costumi, e noi lo abbiamo nominato secondo nella nostra lista dei migliori film del 2018.

