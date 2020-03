Annunciato il nuovo film di Chad Stahelski: è basato su pericolose corse automobilistiche

I produttori di A Quiet Place, Andrew Form e Brad Fuller, stanno sviluppando la Paramount Pictures un ambizioso film d'azione descritto come un high concept sullo spirito dei grandi film automobilistici.

Per la regia è stato reclutato Chad Stahelski, con Andre Nemec e Josh Appelbaum che scriveranno la sceneggiatura, mentre Form e Fuller produrranno attraverso la loro Full Formed Entertainment insieme a Stahelski, che firmerà col suo banner 87eleven Entertainment.

Stahelski ha co-diretto tutti i capitoli di John Wick e si prepara a tornare al fianco di Keanu Reeves per John Wick 4, in uscita nel 2021. Nemec e Applebaum hanno lavorato con Form & Fuller per il franchise di Teenage Mutant Ninja Turtles e stanno scrivendo separatamente Beverly Hills Cop 4: entrambi si sono fatti le ossa con la Platinum Dunes di Michael Bay. I due hanno prodotto il grande successo A Quiet Place, e si stanno preparando per l'uscita del sequel A Quiet Place: Parte II, sempre in collaborazione con Paramount.

I loro film hanno incassato un totale di $2,3 miliardi di dollari in ​​tutto il mondo, con quattro serie tv tra cui The Purge e Jack Ryan per Amazon. Il loro prossimo progetto televisivo - sempre per Amazon - sarà Mitchcraft, una commedia horror firmata da Steve Franks.

