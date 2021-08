Me contro Te, annunciato il terzo film in arrivo nel 2022: la coppia sbanca i botteghini

Mentre continua l'enorme e onestamente incredibile successo di Me contro Te - Il Film: Il mistero della Scuola Incantata, il duo di youtuber composto da Luì e Sofì ha annunciato proprio in queste ore l'arrivo di un terzo capitolo cinematografico delle loro avventure per bambini, in uscita a capodanno del 2022.

Il film si intitolerà Me contro Te - Persi nel tempo e sarà ancora una volta diretto da Gianluca Leuzzi e ovviamente interpretato dalla coppia composta da Luigi Calagna e Sofia Scalia. Alla produzione troveremo ancora una volta Warner Bros. Entertainment Italia, la Colorado Film Production e la società Me contro Te.



Intanto Il mistero della scuola incantata registra il miglior risultato in assoluto nel weekend d'apertura dell'ultimo anno e mezzo, portandosi a casa in cinque giorni la bellezza di 2 milioni e 300 mila euro, cifra davvero ragguardevole se pensiamo si tratti per altro di un prodotto destinato solo ed esclusivamente ai bambini, che gioca comunque sul fatto di trascinare quasi a forza i genitori in sala insieme ai figli.



I Me Contro Te hanno così commentato lo straordinario esordio al cinema del loro secondo film:



“È difficile trovare le parole per descrivere la gioia e l’entusiasmo che stiamo provando in questi primi giorni dall’uscita del film. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza il supporto e l’affetto dei nostri piccoli fan che aspettavano da molto tempo di poter finalmente vedere il film al cinema e non hanno mancato l’appuntamento. A loro va il nostro grazie più grande".



Vi lasciamo alla nostra recensione di Me contro Te - Il Film: Il mistero della Scuola Incantata.