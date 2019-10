Annunciato il cast di Dampyr, primo lungometraggio del Bonelli Cinematic Universe

Sono ufficialmente iniziate le riprese di Dampyr, l'adattamento cinematografico live-action del popolare fumetto italiano: Wade Briggs interpreterà il protagonista Harlan, il Dampyr, nel thriller fantasy fantasy da $12 milioni di dollari di budget.

Il film, diretto da Riccardo Chemello, sarà una co-produzione Bonelli e Eagle Pictures, con Stuart Martin che ha firmato per interpretare Emil Kurjak, e Frida Gustavasson che interpreterà Tesla. Il cast include anche David Morrissey nei panni di Gorka, Sebastian Croft nei panni di Yuri e Luke Roberts in quelli di Draka.

La storia sarà basata sui primi due fumetti della serie Dampyr, che comprende oltre 200 numeri. Ambientato durante le guerre balcaniche dei primi anni '90, la vicenda segue Harlan, un uomo perseguitato dai suoi incubi che finge di essere un Dampyr, degli esseri metà umani e metà vampiri che liberano i villaggi da ciò che i residenti credono siano mostri malvagi. Quando viene convocato da un gruppo di veri cacciatori di mostri, scoprirà a sua volta di essere un Dampyr autentico grazie a Tesla, una vampira che diventerà sua alleata.

I fumetti di Dampyr sono stati creati da Mauro Boselli e Maurizio Colombo e scritti da Giovanni Masi, Alberto Ostini e Mauro Uzzeo. Il film sarà la prima uscita del Bonelli Cinematic Universe.

Le riprese dureranno 11 settimane in varie località della Romania. I produttori sono Roberto Proia per Eagle Pictures, Vincenzo Sarno per Sergio Bonelli Editore e Andrea Sgaravatti per Brandon Box. Una troupe esperta comprende Giorgio Gregorini, vincitore del premio Oscar per il miglior trucco per Suicide Squad, Vladimir Furdik (Skyfall) come coreografo dei combattimenti, Lubomir Misak (Game of Thrones) come coordinatore degli stunt, e Giovanni Casalnuovo (Wanted) come costumista.

