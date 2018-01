Annunciato il biopic sul premio Oscar Hattie McDaniel, star di Via col Vento

Il nome diprobabilmente potrà non dire nulla ad un pubblico nato nell’era dei cinecomic, ma i cinefili più accaniti la ricorderanno sicuramente per essere stata la prima donna afroamericana ad aver vinto l’nel 1940.

La produttrice Alysia Allen, ottenendo i diritti della biografia scritta da Jill Watts intitolata Hattie McDaniel: Black Ambition, White Hollywood, co-produrrà la pellicola assieme ad Aaron Magnani. I due sono al momento alla ricerca di uno sceneggiatore che adatti il testo per il grande schermo.

Il contributo artistico offerto da Hattie McDaniel non ha interessato unicamente il panorama cinematografico ma si è esteso anche alla musica e alla conduzione radiofonica. L’impronta più significativa lasciata dall’artista prematuramente scomparsa rimane tuttavia il suo apporto offerto per un’apertura verso la comunità afroamericana nel mondo hollywoodiano, abbattendo stereotipi razzisti al fine di ottenere ruoli diversi e più significativi. Così come ricordava qualche giorno fa Oprah Winfrey durante i Golden Globes, ventiquattro anni dopo sarà la volta di Sidney Poitier, primo attore afroamericano a salire sul palco del Santa Monica Civic Auditorium per ricevere l’Oscar nella categoria Miglior attore.