Annunciati tutti i nuovi membri del cast di Piccoli Brividi 2

Come rumoreggiato in questi mesi, il cast di Piccoli Brividi 2 avrà un nuovo cast di giovani attori. Ed è quello che conferma il sito, riportando i nomi dei nuovi attori coinvolti in questo progetto.

La ventunenne Madison Iseman è salita ufficialmente a bordo del progetto. L'attrice ha partecipato a serial come Still the King e Modern Family, ed è stata inclusa nell'ultimo Jumanji - Benvenuti nella giungla. Insieme a lei vedremo anche altri attori giovani come Jeremy Ray Taylor, uno dei protagonisti del recente It; Ben O’Brien, che ha partecipato a Manchester by the sea; e Caleel Harris, attore di Think Like a Man.

Nessuno degli altri attori del primo episodio (Dylan Minnette, Amy Ryan, Odeya Rush, Jillian Bell) dovrebbero tornare. Secondo i rumor, il sequel è incentrato sul pupazzo Slappy, che viene riportato in vita e decide di vendicarsi proprio la notte di Halloween, con l'aiuto di un - sicuramente - resuscitato Nikola Tesla.

Le voci di corridoio, inoltre, affermano che la Sony avrebbe tutta l'intenzione di tagliare i costi di produzione e questo porterebbe ad una riduzione della partecipazione di Jack Black. Se nel primo Black interpretava proprio l'autore dei romanzi, R.L. Stine, e doppiava Slappy, in questo sequel potrebbe essere coinvolto soltanto come doppiatore e, possibilmente, in un cameo o un ruolo più piccolo.