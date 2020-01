Annunciati nuovi Funko Pop dedicati a Star Wars: L'impero colpisce ancora

Ci sono novità per tutti i collezionisti di Funko Pop: verranno prodotte sette nuove figures ispirate ai personaggi di Star Wars: L'impero colpisce ancora in occasione del quarantesimo anniversario del film.

Mentre The Rise of Skywalker colleziona punteggi bassi su Rotten Tomatoes deludendo per lo meno una certa parte del fandom, di sicuro rimane saldo il posizionamento di Star Wars: L'impero colpisce ancora nella memoria dei fan storici. Il film è ricordato come una delle pellicole più valide per quanto riguarda l'universo immaginato da George Lucas. Proprio chi ha a cuore l'opera potrebbe esultare per una piccola sorpresa.

Per festeggiare il quarantesimo anniversario dall'uscita di The Empire Strikes Back Funko si è adoperata per ideare sette nuove riproposizioni degli storici personaggi del film e li ha svelati alla London Toy Fair 2020.

Come potete vedere dall'immagine promozionale le varie figures rappresentano: Darth Vader nella vasca della meditazione, Leia su Bespin, Han Solo nella famosa lastra di carbonio, Luke intento ad addestrarsi con Yoda sulle spalle, Han e Leia (in un unico pack), e infine un'edizione speciale di Luke su di un Tauntaun.

Al momento è possibile soltanto prenotare i Funko Pop nei maggiori negozi online. L'uscita prevista è per aprile 2020.

Intanto gli attori che hanno recitato in Star Wars si divertono a scambiarsi battute, come si può vedere dalla foto che Joonas Suotamo ha pubblicato insieme a Simon Pegg dalla Premiere di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.