Annunciata la nuova data ufficiale dell'uscita nelle sale di Godzilla v Kong

Slitterà di qualche mese l'uscita nelle sale cinematografiche di Godzilla v Kong, sequel di Godzilla: King of the Monsters, secondo quanto riporta The Wrap. Il film è stato posticipato da marzo a novembre 2020. Diretto da Adam Wingard, Godzilla v Kong è il quarto film del cosiddetto MonsterVerse della Legendary Pictures.

Questa modifica di data non è la prima che subisce Godzilla v Kong da quando è stata annunciata la produzione del film. Inizialmente annunciato nel maggio 2020, Godzilla v Kong è stato successivamente anticipato a marzo e ora un nuovo slittamento, addirittura a novembre.

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli completi sull'ultimo ritardo del sequel ma i fan del franchise non sono certamente sorpresi, considerando che se il film doveva debuttare a marzo avrebbe dovuto quantomeno già essere distribuito un teaser trailer.



I fan di Godzilla e di King Kong dovranno quindi attendere qualche mese in più per assistere ad uno scontro epico.

Il franchise MonsterVerse è iniziato nel 2014, con l'uscita nelle sale del reboot Godzilla, diretto da Gareth Edwards.

Nel 2017 ha fatto il suo debutto nel franchise King Kong con il film Kong: Skull Island, seguito quest'anno da Godzilla: King of the Monsters, con protagonisti Kyle Chandler, Vera Farmiga e Millie Bobby Brown. A giugno il boss della Warner aveva parlato di un possibile nuovo slittamento per Godzilla v Kong. Inoltre, per quanto riguarda il franchise, il futuro di Godzilla potrebbe includere altre creature Toho.