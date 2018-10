Annunciata l'edizione home video di Ritorno al Bosco dei 100 Acri

Quest'estate, nei cinema italiani, ha fatto il suo debutto Christopher Robin, adattamento cinematografico in live-action incentrato su Winnie the pooh, che da noi è arrivato con il titolo Ritorno al Bosco dei 100 Acri.

Ora la Walt Disney Pictures ha annunciato l'edizione home video del film (almeno in USA) per questo 6 novembre. Il film debutterà in Blu-Ray, DVD e edizione digitale.

CONTENUTI SPECIALI BLU-RAY:

In Which … A Movie Is Made for Pooh – I filmaker e il cast condividono la loro passione per questa storia in un nuovo dietro le quinte alla realizzazione della pellicola In Which … Pooh Finds His Voice – Scoprite come è dare la voce al personaggio di Winne the Pooh, dagli attori vocali come Sterling Holloway e Jim Cummings. In Which … Pooh and Walt Become Friends – Come hanno fatto Walt Disney e Pooh ad incontrarsi? Fate un viaggio nel tempo per scoprire il primo incontro tra Walt Disney e Pooh In Which … Pooh and Friends Come to Life – Guardate come Winnie the pooh e i suoi amici sono stati portati in vita per questo nuovo film

ESCLUSIVA DIGITALE:

In Which … We Were Very Young – Incontrate il vero orsacchiotto che ha ispirato la storia

Ritorno al bosco dei 100 Acri ha incassato ben 180.5 milioni di dollari su un budget modestissimo di 75 milioni.