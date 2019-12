Annunciata la data d'uscita di John Wick 4: la resa dei conti si avvicina

Se la fitta agenda di Keanu Reeves preannunciava non pochi problemi nel rispettare le scadenze, adesso per l'attore sarà un'impresa titanica portare avanti i suoi due principali progetti.Perché? Beh, semplice: Matrix 4 e John Wick 4 hanno in comune ben più del protagonista.

Stavolta, per quanto potente possa essere l'abilità dell'attore di incarnare simultaneamente l'arte della recitazione unita alla bellezza e al fascino delle star del cinema, più sinteticamente soprannominata "Keanitude", persino Keanu Reeves avrà qualche problema.

Se lo state immaginando, ma non osate pronunciarlo ad alta voce, non preoccupatevi: anche noi di Everyeye siamo rimasti senza parole nell'apprendere che entrambi i quarti capitoli avranno la stessa data d'uscita: sia John Wick 4 che Matrix 4 verranno distribuite il 21 maggio 2021, l'annuncio è appena stato fatto dalla casa cinematografica Warner Bros, che oggi ha fatto ben più di un regalo di Natale anticipato ai fan.

L'intera tabella di scadenze ed uscite della Warner è stat aggiornata e finalmente anche il Flash di Ezra Miller ha una data di debutto.

Cosa vedremo nel prossimo capitolo dell'assassino più letale del mondo è tutt'ora un mistero, ma neanche lo spazio è al sicuro da John secondo il creatore del franchise: passate dal nostro approfondimento su per dare un primo sguardo a ciò che potrebbe riservarci John Wick 4.