Annunciata la data d'inizio delle riprese de I Mercenari 4 con Sylvester Stallone

Gli ultimi aggiornamenti in merito alla popolare saga action risalivano alla prima metà del mese di gennaio, momento in cui vi abbiamo riportato il ritorno ufficiale del protagonista del franchise, Sylvester Stallone . Una delle star delle pellicole ha recentemente dichiarato il periodo esatto in cui le riprese del quarto capitolo avranno inizio.

Nel corso di un’intervista con The Arnold Fans, portale di informazione dedicato all’iconica figura di Arnold Schwarzenegger, l’attore Randy Couture, interprete dell’esperto di esplosivi Toll Road, ha confermato che la produzione de I Mercenari 4 partirà durante la stagione estiva, precisamente a partire dal mese di agosto:

“Sono eccitato per I Mercenari 4. Cominceremo a girare ad agosto e mi auguro che saremo in grado di rispettare la tabella di marcia. Sembra che faremo ritorno in Bulgaria e la cosa mi entusiasma. Ho speso parecchio tempo a Sofia e Varna e l’idea di poter farvi ritorno mi esalta. Amo la gente, amo il cibo e non vedo l’ora di tornare”.

L’incasso mondiale al box-office della saga avviata ben otto anni fa si aggira intorno ad una cifra complessiva pari a 804 milioni di dollari.

Tra gli interpreti principali apparsi nelle storie de I Mercenari ci sono stati nomi del calibro di Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Harrison Ford, Wesley Snipes, Mel Gibson e tanti altri ancora.