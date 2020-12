In che anno si svolge Matrix? Dentro il franchise con Keanu Reeves

Stanno procedendo senza ulteriori intoppi le riprese dell'attesissimo Matrix 4 scritto e diretto da Lana Wachowski, quarto capitolo del franchise con protagonista Keanu Reeves in uscita a dicembre 2021, ma vogliamo in queste righe tornare per un secondo alle origini della saga, al primo e storico Matrix del 1999.

Quello che vogliamo approfondire è la data d'ambientazione, e dunque il periodo storico, del film delle sorelle Wachowski. L'anno è per l'esattezza quello d'uscita del titolo, perciò il 1999, tra la fine del vecchio millennio e l'inizio del nuovo. In una New York fumosa, grigia e quasi senz'anima si muove il nostro protagonista, Thomas A. Anderson, hacker che si fa chiamare Neo.



Quello che lui non sa ma che scoprirà grazie alla pillola rossa offertagli da Morpheus è però che la realtà che sta vivendo è in realtà una semplice simulazione della New York del 1999, della metropoli e della vita così com'era prima che le macchine prendessero il controllo del mondo proprio agli inizi del XXI secolo, sfruttando l'umanità catturata come energia d'alimentazione e coltivandoli letteralmente in dei campi sulla superficie di un pianeta oscuro e terribile.



Se la Matrice della simulazione riporta al 1999, l'ambientazione reale del film è da qualche parte nel XXII secolo, non meglio specificata. Una piccola parte d'umanità è infatti riuscita a ribellarsi alle macchine e fuggire nel sottosuolo, combattendole e rifugiandosi nell'ultima città ancora in piedi, Zion, vicina al cento della Terra.



Vi lasciamo al nostro articolo dedicato alla scena di arti marziali Neo vs Morpheus.