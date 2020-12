In che anno Johnny Depp si separò dalla moglie Lori? La vita privata della star

Johnny Depp è oggi sulla bocca di tutti a causa del tran tran mediatico dietro alle accuse di presunti abusi contro l'ex-moglie Amber Heard, gli stessi che lo hanno costretto prima a un processo per diffamazione contro il The Sun e l'attrice di Aquaman e poi a rinunciare al ruolo di Grindelwald in Animali Fantastici.

Periodo insomma oscuro per una star che fino a pochi anni fa (ma anche ora: ha uno zoccolo duro di irriducibili) era tra le più richieste di Hollywood e tra le più stimate. Oltre alla carriera cinematografica, comunque, e a quest'ultimo scandalo, Depp è sempre stato "apprezzato" dalla stampa scandalistica e gossippare, questo anche per le sue frequentazioni famose, alcune anche turbolente, e per i suoi vizi e il suo crescere precocemente sotto l'occhio spione dei riflettori internazionali.



Ad esempio, sapevate che Johnny Depp si sposò giovanissimo, a soli 20 anni? La fortunata fu Lori Anne Allison, prima moglie dell'attore con cui convolò a nozze nel 1983. Si tratta della sorella di uno dei membri dei The Kids, il gruppo in cui suonava Depp. Era una truccatrice sei anni più grande dell'interprete.



Matrimonio fugace e che in pochi ricordano, dato che durò appena tre anni, visto che i due divorziarono ufficialmente nel 1986, dopo una lunga separazione.



Vi lasciamo al nostro speciale dedicato alla vita di Johnny Depp.