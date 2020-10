Quest'anno festeggerete Halloween insieme alla Blumhouse: arriva Blumfest 2020!

Per poter festeggiare in modo adeguato la festa di Halloween, evidentemente la loro festività preferita, i ragazzi della Blumhouse Productions di Jason Blum hanno annunciato l'arrivo del BlumFest 2020.

Di cosa si tratta? Semplice: stando ad un comunicato stampa, il BlumFest rappresenta la prima edizione di un nuovo evento annuale che si svolgerà giovedì 29 ottobre, due giorni prima della Notte di Halloween. Sarà trasmesso in live streaming sulle pagine YouTube e Facebook di Blumhouse, a partire dalle 13:00. ET/10:00 PT. Conterrà una serie di panel per le produzioni Blumhouse, nonché aggiornamenti su una serie di produzioni, succosi annunci e spaventose anteprime.

Per l'evento è già stata annunciata la presenza di alcuni progetti: ad esempio, Jason Blum in persona sarà coinvolto in una conversazione sulla nuova collaborazione del suo studio con Amazon Prime Video, che distribuirà i nuovi film dell'iniziativa Welcome to the Blumhouse. Inoltre, le star di The Craft: Legacy e Freaky discuteranno i rispettivi film in uscita, mentre l'icona dell'horror Jamie Lee Curtis anticiperà l'attesissimo Halloween Kills, la cui uscita è stata confermata per il 2021. Infine, come se non bastasse, Ethan Hawke parlerà della sua nuova serie su Showtime, The Good Lord Bird.

Un festival virtuale in vista della festa preferita dai fan del genere horror organizzato da uno dei produttori più prolifici del settore è un ottimo modo per saziare la vostra fame di spaventi. Il palinsesto sembra anche una forte opportunità per alcuni annunci a sorpresa e per generare ulteriore entusiasmo per i prossimi progetti Blumhouse, dunque rimanete sintonizzati.