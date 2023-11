Che anno è attualmente nel MCU? La cronologia da Endgame in poi

Per un certo periodo il Marvel Cinematic Universe ha seguito una cronologia che corrispondeva agli anni in cui i film venivano distribuiti, ma da Endgame le cose sono cambiate: in che anno siamo quindi al momento nel MCU?

Fino ad Avengers: Infinity War tutto procedeva di pari passo con i nostri anni nel Marvel Cinematic Universe. Ma dopo lo schiocco di Thanos e l'arrivo di Endgame le cose sono decisamente cambiate. L'ultimo film degli Avengers infatti fa un salto in avanti di cinque anni, collocandosi quindi nel 2023 visto che gli eventi di Infinity War terminavano nel 2018.

Prendendo quindi Endgame come punto di riferimento possiamo inserire WandaVision sempre nel 2023 e da lì andare avanti: Spider-Man: No Way Home avviene nel 2024 così come Eternals, mentre invece il Multiverso della follia nel 2025 assieme a Love and Thunder, Wakanda Forever e Quantumania.

Discorso ovviamente a parte per Loki, dato che la serie è ambientata in una realtà dove il tempo non scorre, o almeno non secondo le regole del resto dell'universo.

Perciò potremmo inserire gli eventi attuali del Marvel Cinematic Universe nel 2026 circa, con appunto gli ultimi prodotti che si inseriscono in questa data. Specificando ovviamente che oltre ai cinque anni di salto tra gli eventi di Infinity War e quelli di Endgame non abbiamo altre certezze cronologiche assolute dentro il MCU. E forse non le hanno neanche loro, dato che i Marvel Studios hanno rinviato di nuovo i film MCU.

E secondo voi è corretta questa timeline? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo alla recensione di The Marvels, ultimo film uscito del MCU.