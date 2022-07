In che anno è ambientato Doctor Strange 2? Riassumiamo la timeline del MCU

Mettere ordine dal punto di vista cronologico all'interno di un universo così fitto come il Marvel Cinematic Universe, ma non sempre così chiaro nei riferimenti temporali, non è cosa facile. La Fase 4 ha portato con sé diversi salti temporali: quanto è passato da No Way Home per Doctor Strange in the Multiverse of Madness? E dal Blip?

Ormai si parla di anni, anche se non tanti, da quando abbiamo salutato la Saga dell’Infinito nel Marvel Cinematic Universe e abbiamo dato il benvenuto, non più così convinti però, a questa nuova Fase 4 che più di tutto ha introdotto e iniziato ad approfondire il concetto del Multiverso. Ma se già era difficile determinare la timeline delle precedenti fasi del MCU, poiché riferimenti temporali così specifici (una targa, un giornale, una data) non sono presenti in tutti film – certo, che poi Captain America sia uno dei primi film, questo è chiaro – nel momento in cui si introducono anche realtà e universi alternativi, le cose si fanno ancora più complicate. Soprattutto se, ammette lo sceneggiatore, in tutto il nuovo film di Sam Raimi non esiste un solo riferimento esplicito all’anno d’ambientazione.

Ha affermato infatti Michael Waldron, alcuni mesi fa, ai microfoni dell’Hollywood Reporter: “Non viene mai specificato in maniera precisa, ma è trascorso abbastanza tempo. Il film non è ambientato il giorno dopo la fine di WandaVision, questo è poco ma sicuro. È passato abbastanza tempo, tempo in cui il Darkhold ha fatto presa su di lei”. Permettendole infatti – molte dichiarazioni dimostrano – di diventare il personaggio più forte di tutto il MCU. Quindi, per tornare alle parole dello sceneggiatore e considerato che WandaVision è ambientata nel 2023 mentre Spider-Man: No Way Home si conclude nel dicembre del 2024 (ma è ambientato nei mesi precedenti) possiamo immaginare che fra gli eventi di WandaVision e quelli di Doctor Strange sia trascorso almeno un anno, se non molto di più.

La conferma definitiva arriva però con la timeline aggiornata, proprio di recente, resa disponibile dai Marvel Studios e ordinata da The Direct in un’immagine che trovate in calce all’articolo. Stranamente, la lista è parziale e non riporta proprio uno degli spartiacque cronologici più cruciali di questa Fase 4, vale a dire No Way Home. Partendo da WandaVision, solo The Falcon and The Winter Soldier, Shang-Chi ed Eternals (ovviamente la parte ambientata ai giorni nostri) la dividono dal film di Raimi. Segue poi Hawkeye, che sappiamo essere ambientato nelle vacanze natalizie del 2024. In questo modo, No Way Home farebbe da contenitore a Doctor Strange: inizia ovviamente prima, introducendo il Multiverso; ma da quando poi Strange cancella il ricordo di Peter Parker a quando poi lui rincontra i suoi amici, mesi dopo, proprio in quella finestra temporale si svolge il film di Raimi. Sapevate che sarebbe dovuto iniziare con Wanda che decapitava Mordo? È tutto mostrato nelle concept art ufficiali di Doctor Strange 2!