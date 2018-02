Annientamento, il team al femminile guidato da Natalie Portman nella nuova featurette

È grazie allache possiamo mostrarvi quest'oggi una nuova featurette ufficiale dell'atteso Annientamento , trasposizione omonima del meraviglioso romanzo sci-fi didiretto da) e con protagonista

Le prime reazioni della stampa americana, intanto, hanno elogiato praticamente all'unisono il lavoro di adattamento del regista, tanto che anche lo stesso VanderMeer ha dichiarato di aver adorato il film, definendolo "addirittura più surreale del materiale di partenza". E nella featurette di oggi ci viene presentato il Team di scienziate della Southern Reach guidato dalla Psicologa.



La storia è basata nella sua interezza sul primo capitolo della Trilogia dell'Area X, appunto Annientamento, ma sembrano esserci già degli echi del secondo libro, Autorità. In ogni caso la trama segue un gruppo di scienziate -antropologa, biologa, topografa e psicologa- venire inviate dall'agenzia governativa Southern Reach in un territorio disabitato noto come Area X. La loro sarà la dodicesima spedizione ad addentrarsi nell'Area X, alla ricerca di qualche indizio sulla scomparsa dei membri delle 11 spedizioni precedenti, tra i quali c'era anche il marito della Biologa (nel libro senza nome ma nel film Lena).



Annientamento vedrà un cast di prim'ordine composto anche da Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson, Oscar Isaac, Gina Rodriguez e Tuva Novothy. L'uscita nelle sale americane del film è prevista per il prossimo 23 febbraio 2018, mentre a livello internazionale i diritti sono stati acquistati da Netflix, che rilascerà il titolo sulla piattaforma streaming 17 giorni dopo l'uscita nei cinema americani prevista per il prossimo 23 febbraio, quindi in Italia lo vedremo il 12 marzo 2018.