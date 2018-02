Annientamento: le prime reazioni al film di Alex Garland con Natalie Portman

Annientamento è un mix fra il thriller, la fantascienza, il mistero e l'horror, basato sul primo di una serie di romanzi pubblicati da Jeff Vandermeer. L'autore ha già elogiato l'adattamento di Garland, definendolo persino più surreale del suo materiale di partenza e dotato di un finale strabiliante. Un finale che è già stato elogiato sui social nelle prime reazioni al film, che si sono concentrate sull'atmosfera e sulle performance del cast. Il film ruota intorno al personaggio di una biologa (Natalie Portman) che si propone d'indagare su una misteriosa area colpita da disastri ambientali che irradia uno strano fenomeno indicato semplicemente come 'The Shimmer'. Insieme a Natalie Portman , il cast è composto da Tessa Thompson, Gina Rodriguez, Jennifer Jason Leigh e Tuna Novotny. A completare il parterre d'attori c'è Oscar Isaac, marito del personaggio della Portman e ruolo chiave all'interno della trama. Annientamento uscirà nei cinema solamente negli Stati Uniti, in Canada e in Cina mentre nel resto del territorio internazionale sarà possibile vederlo solo su Netflix . Ma se la scelta di dirottare The Cloverfield Paradox su Netflix sembrava una scelta dettata dalla preoccupazione sulla qualità del film, nel caso di Annientamento sembra che il film di Garland sia stato giudicato troppo 'cerebrale' per giustificare la previsione di incassi alti al cinema. Ma leggendo i primi commenti sembra che il film di Garland non deluda affatto le aspettative e non sia al di sotto degli standard di Ex Machina.

Just saw #Annihilation, and damn, it’s gorgeous. Beautifully done, riveting and smart. Going to need to process this one for a while, and I want to see it again! pic.twitter.com/rFl5cnacon — Jenna Busch (@JennaBusch) 8 febbraio 2018

Alex Garland's #Annihilation is absolutely phenomenal. It's gorgeous and mesmerizing, with brilliant performances from the entire ensemble. It's a remarkable vision, and has a sequence so thrilling that I was left literally dizzy. It will be on my Top 10 of 2018 without question. pic.twitter.com/zGmDGlyh0M — Eric Eisenberg (@eeisenberg) 8 febbraio 2018

#ANNIHILATION: This is the type of sci-if we always say we want to see. Bold, challenging, singular, visually dazzling. Would not be the least bit surprised to see it hailed as a masterpiece (and it might actually be one). — Ben Pearson (@benpears) 8 febbraio 2018

Make no mistake, #Annihilation is a new sci-fi classic. Brilliant, thrilling, and provocative, it has as much metaphoric depth as it does narrative tension. I’m floored. pic.twitter.com/o2taDg2Z7L — Drew Taylor (@DrewTailored) 8 febbraio 2018