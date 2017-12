Annientamento: Netflix distribuirà il film pochi giorni dopo l'uscita in sala?

, il nuovo film conprotagonista, potrebbe finire su Netflix molto prima di quanto potremmo aspettarci, addirittura pochi giorni dopo l’uscita nelle sale americane.

Secondo quanto riportato da Deadline, Netflix e Paramount/Skydance sono in trattative per un accordo che garantirebbe al colosso americano dello streaming i diritti (streaming appunto) della pellicola diretta da Alex Garland, con l’opportunità di diffondere la pellicola oltreoceano solo 17 giorni dopo l’effettiva uscita nelle sale americane.

Annientamento ha una data d’uscita americana fissata al 23 febbraio 2017, con Paramount che si occuperà della distribuzione in Stati Uniti, Canada e Cina. Se l’accordo dovesse andare in porto sarebbe una mossa incredibile per il colosso dello streaming, accaparrarsi un film con un appeal così alto pochi giorni dopo l’uscita nelle sale; qualcosa di simile Netflix lo ha già fatto, grazie all’accordo con la New Line per Shaft.

Basato sul romanzo di Jeff VanderMeer - una trilogia di storie sull’Area X - Annientamento è incentrato su un gruppo di scienziate inviate in una zona completamente disabitata: l'Area X. L'obiettivo della protagonista, Lana, è quella di rintracciare il marito.

Alla regia troviamo Alex Garland, già autore di Ex Machina. Natalie Portman è la protagonista del film e il cast include anche Oscar Isaac, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez e Tessa Thompson. La pellicola arriverà in Italia grazie alla 20th Century Fox.