Annientamento: Alex Garland rivela il taglio di una sequenza di dieci minuti

Il regista di

Annientamento segue un team di scienziate che attraversano l'Area X, una misteriosa zona disastrata con mutazioni di piante e animali.

Mentre Annientamento è basato sul primo libro della trilogia, Garland ha dichiarato di non avere piani circa un sequel. Il film ha già ricevuto molti elogi, anche per le interpretazioni del cast, composto da Natalie Portman, Tessa Thompson, Gina Rodriguez, Oscar Isaac e Jennifer Jason Leigh.

Nel corso di un'intervista a Collider, Alex Garland ha descritto una scena elaborata in cui il personaggio della Portman vede per la prima volta il bagliore, il confine dell'Area X. La scena si svolge in modo molto diverso rispetto alla modifica finale, visto che la dinamica scelta originariamente da Garland non funzionava.

"In sostanza, ciò che accade nella sequenza è che Natalie Portman, molto presto nel film, è rinchiusa in una specie di camera in cui incontra per la prima volta il dott. Ventress e quando Ventress se ne va, il personaggio di Natalie, Lena, è bloccato lì e scappa da quella camera, prende la pistola a una guardia, si fa strada attraverso una porta a vetri e attraverso la struttura, sbucando fuori e vedendo il bagliore per la prima volta. Ha creato un problema il fatto che il suo personaggio passi da uno stato di vera avversità con questa società a spingersi proprio in quel posto. Si tratta di una strana inversione di marcia. E in realtà, aveva più senso che lei dicesse che voleva vedere quella cosa e che Ventress ce la portasse".

Fortunatamente, Garland non ha dovuto rigirare la scena e grazie ad alcune modifiche il girato originale viene riprodotto semplicemente in un modo diverso.

"Non abbiamo rifatto nulla, sorprendentemente si è trattato di un qualcosa che si poteva ottenere semplicemente modificando. Usi il dialogo, fai un taglio, prendi un po' del film da dove lei sta camminando nella sua fuga ma è rallentata, quando non corre e cammina e usi quel passaggio. E poi fai un altro taglio con lei che vede il bagliore per la prima volta" ha ripetuto il regista.

Se Annientamento ha ottenuto elogi quasi unanimi a livello internazionale, ha ricevuto anche molta attenzione per la strategia di distribuzione, davvero insolita. La Paramount ha distribuito il film negli Stati Uniti, Canada e Cina, ma Netflix lo distribuirà nel resto del mondo, a soli 17 giorni dall'uscita nelle sale. Questo è il risultato di disaccordi creativi tra i produttori Scott Rudin e David Ellison. Ellison era intenzionato a ri-modificare il film in base agli scarsi punteggi ottenuti nei test, mentre Rudin voleva esercitare la sua precedenza sul final cut senza cambiare.

Apparentemente la Paramount era preoccupata che Annientamento fosse 'troppo intellettuale' per un pubblico mainstream, portando quindi la distribuzione internazionale sulla piattaforma di Netflix.

Lo studio è ancora in difficoltà dopo un 2017 abbastanza avaro al botteghino, dove film come Ghost In The Shell e Madre! non sono riusciti a connettersi completamente con il pubblico. Apparentemente la Paramount era anche preoccupata di avere qualche problema con The Cloverfield Paradox, che ha portato ad un accordo con Netflix per la cessione del film e una distribuzione a sorpresa ad inizio febbraio. Mentre The Cloverfield Paradox ha ricevuto recensioni contrastanti, alcuni sono già arrivati a definire Annientamento un capolavoro.