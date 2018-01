Annientamento, Alex Garland: 'Nessun piano per un sequel'

Alla fine di febbraio approderà al cinema, il secondo film da regista didopo il successo internazionale di critica ottenuto dal suo esordio,

Dopo aver evidenziato la sua delusione nei confronti dei produttori della pellicola, la quale lo ricordiamo approderà nelle sole sale americane, canadesi e cinesi per poi essere diffuso su Netflix una ventina di giorni dopo l’uscita ufficiale, Garland ha assicurato di non aver avuto e di non aver alcun piano per un possibile sequel.

“Non ho piani per un sequel, non li ho mai avuti. Mentre stavo ultimando lo script e stavamo per iniziare le riprese, Jeff [Jeff VanderMeer, scrittore del romanzo] stava ancora lavorando al secondo e terzo libro. Ho letto il primo romanzo in formato digitale – perché non era ancora stato pubblicato – quindi non ho pensato ai due libri successivi. Non mi dispiace la gente che lavora ai franchise, affatto, anzi mi va benissimo, solo che non è qualcosa che farei io. Che si tratti di Ex Machina, Annientamento, Non lasciarmi, Dredd, 28 giorni dopo, Sunshine o che altro, non voglio assolutamente passare altro tempo nello stesso mondo dove ho lavorato per anni, voglio fare dell’altro; quindi l’intera idea dei sequel non mi entusiasma per niente. Non ne ho mai avuto il desiderio – e non voglio essere in alcun modo irrispettoso verso chi ne ha o verso la trilogia di Jeff – sto solo parlando da un punto di vista personale".

Di seguito potete ammirare il nuovo poster della pellicola, che oltre alla Portman vede nel cast la presenza di Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson, Oscar Isaac, Gina Rodriguez e Tuva Novothy. L’uscita è fissata per il 23 febbraio 2018.