Annientamento: Alex Garland deluso che il suo film arrivi su Netflix così presto

Qualche giorno fa era arrivata la notizia dell’accordo tra Paramount e Netflix per diffondere sulla piattaformapochi giorni dopo il suo arrivo nelle sale.

Il nuovo film di Alex Garland, infatti, sbarcherà nelle sale cinematografiche solamente negli Stati Uniti, in Canada e in Cina, mentre negli altri territori internazionali sarà disponibile sulla piattaforma digitale Netflix diciassette giorni dopo la sua uscita in patria. Il produttore, David Ellison di Skydance, aveva commentato la notizia affermando che la pellicola fosse “troppo intellettuale”, mentre il co-produttore Scott Rudin ha dato man forte al regista, dicendo che questi è stato in grado di fare il film che intendeva.

In un’intervista concessa a Collider, Garland non ha potuto fare altro che esprimere la sua delusione sul destino del suo secondo film: “Sono veramente deluso. Abbiamo fatto questo film per il cinema. Non ho alcun tipo di problema con il piccolo schermo, affatto. Una delle cose più belle che ho visto recentemente è The Handmaid’s Tale, quindi penso ci sia un enorme potenziale in quel contesto, ma se lo fai è perché fin da subito ha in mente quel tipo di medium. Il mio film uscirà nelle sale negli States, e di questo ne sono davvero grato. La cosa positiva di Netflix è che riesce a raggiungere un pubblico che normalmente non si avvicinerebbe e non devi star lì a controllare i dati del weekend di apertura e vedere quanta gente arriva, e se non arriva scompare dalle sale nel giro di due settimane. Così, ci sono dei benefici e degli svantaggi, ma dal mio punto di vista – e da quello della gente che vi ha lavorato – il film è stato realizzato per essere visto sul grande schermo”.

Garland ha poi discusso con Indiewire della libertà creativa avuta sul set: “Il mio approccio a questo tipo di cose è sempre trasparente. Non ho mai preso in giro nessuno su quali fossero le mie reali intenzioni. Ho detto: ‘Ecco qui lo script, non è uno script fasullo, è quello vero. Ci sono anche delle descrizioni’. Il modo in cui la vedo io è che se a quel punto i produttori sono d’accordo sul fare il film, allora diventa come un contratto. E cosa più importante, quel contratto non può essere infranto successivamente. C’è un accordo creativo. Se la gente ha dei problemi con questo, e va bene che ne abbiano, bisogna farlo notare prima non quando è troppo tardi”.

Annientamento uscirà nelle sale americane il 23 febbraio 2018.